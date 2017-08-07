У Коломиї діти пільгових категорій отримають сертифікати на придбання шкільної форми

У вівторок, 8 серпня, у залі засідань міської ради відбудеться вручення сертифікатів на придбання шкільної форми для дітей пільгових категорій (дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей зі статусом внутрішньопереміщених осіб, дітей загиблих учасників АТО та дітей, батьки яких отримали бойові поранення).

Про це повідомляє прес-служба міськради, пише Дзеркало Коломиї.

Телефон для додаткових запитань – 2 35 98 (служба у справах дітей Коломийської міської ради).

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