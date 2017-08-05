Мешканців Коломиї запрошують долучитися до акції “Шкільний портфелик”, мета якої допомогти дітям з найбільш потребуючих сімей

Бф ”Карітас Коломийсько-Чернівецької єпархії” проводить щорічну акцію “Шкільний портфелик”. Мета акції – допомогти із шкільним приладдям дітям з найбільш потребуючих сімей, які мають велике бажання навчатися, але через скрутне економічне становище не можуть самостійно забезпечити собі найнеобхідніші канцтовари.
Про це повідомляє прес-служба БФ “Карітас Коломийсько-Чернівецької єпархії”, пише Дзеркало Коломиї.
Якщо ви маєте можливість та бажання допомогти і пожертвувати необхідні канцтовари – організатори будуть щиро вдячні. Серед найнеобхідніших речей:
• ранець;
• зошити (у клітинку, в лінійку і у косу лінійку);
• пенал;
• гумка;
• стругалка;
• олівець простий;
• гелева ручка (фіолетового кольору);
• лінійка;
• обкладинки;
• папки для зошитів;
• кольорові олівці;
• альбом;
• пластилін;
• фарби;
• пензлі;
• ножиці;
• кольоровий папір;
• клей;
• щоденник;
Цю допомогу отримують сироти, напівсироти, діти учасників АТО, переселенці та багатодітні малозабезпечені сім’ї.
Загальна кількість потребуючих дітей становить 120 осіб.
“Діти – наше майбутнє, допоможіть їм стати Великими людьми та змінити нашу країну! Разом ми сила!” – йдеться у повідомленні.