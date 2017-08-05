Мешканців Коломиї запрошують долучитися до акції “Шкільний портфелик”, мета якої допомогти дітям з найбільш потребуючих сімей

Бф ”Карітас Коломийсько-Чернівецької єпархії” проводить щорічну акцію “Шкільний портфелик”. Мета акції – допомогти із шкільним приладдям дітям з найбільш потребуючих сімей, які мають велике бажання навчатися, але через скрутне економічне становище не можуть самостійно забезпечити собі найнеобхідніші канцтовари.

Про це повідомляє прес-служба БФ “Карітас Коломийсько-Чернівецької єпархії”, пише Дзеркало Коломиї.

Якщо ви маєте можливість та бажання допомогти і пожертвувати необхідні канцтовари – організатори будуть щиро вдячні. Серед найнеобхідніших речей:

• ранець;

• зошити (у клітинку, в лінійку і у косу лінійку);

• пенал;

• гумка;

• стругалка;

• олівець простий;

• гелева ручка (фіолетового кольору);

• лінійка;

• обкладинки;

• папки для зошитів;

• кольорові олівці;

• альбом;

• пластилін;

• фарби;

• пензлі;

• ножиці;

• кольоровий папір;

• клей;

• щоденник;

Цю допомогу отримують сироти, напівсироти, діти учасників АТО, переселенці та багатодітні малозабезпечені сім’ї.

Загальна кількість потребуючих дітей становить 120 осіб.

“Діти – наше майбутнє, допоможіть їм стати Великими людьми та змінити нашу країну! Разом ми сила!” – йдеться у повідомленні.