Коломийський музей отримає вже другу срібну монету у формі писанки, випущену Королівським монетним двором Канади

У музеї писанкового розпису відбудеться презентація й урочиста передача срібної монети “Традиційна українська писанка-2017”.

Як і першу монету торік, цей цінний експонат для Музею подарує Марія Рипан – відома дослідниця українського народного мистецтва, мисткиня жіночих прикрас із бісеру, автор друкованих книг-інструкцій і навчальних програм.

Монету цьогоріч випустив Королівський монетний двір Канади як шану українській культурі, що стала частиною мультикультурної мистецької спадщини Канади.

Як інформує прес-служба музею, захід відбудеться 22 липня орієнтовно о 17.00, після презентації книжки “Завалівське коріння Блаженного Любомира”, що розпочнеться о 16.00.

Нагадаємо, торік Королівський монетний двір Канади вперше випустив унікальну срібну монету у формі писанки. Випуск монети уряд Канади присвятив 125-річчю від часу першого українського поселення в Канаді.

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