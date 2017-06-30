Екс-музикант “Океану Ельзи” презентував у Коломиї проект, присвячений легендарним “Тіням забутих предків”. ФОТОРЕПОРТАЖ

На маршруті свого арт-турне культурними осередками країни Коломию відвідав колишній провідний музикант гурту “Океан Ельзи”, а сьогодні мистецький менеджер, засновник різноманітних проектів Павло Гудімов.

Цього разу музика не звучала й про неї навіть не говорилося, а говорилося про книгу.

Книга про книгу – такий цікавий формат зустрічі у Національному музеї Гуцульщини й Покуття ім. Кобринського запропонував Павло у спілці з молодою авторкою презентованої книги “Як у ТінІ” киянкою Поліною Ліміною, пише “Дзеркало Коломиї“.

“Як у Тіні” – це книжка про художника, ілюстратора кількох знакових книжок Георгія Якутовича і про його участь, власне, як художника у створенні геніального фільму “Тіні забутих предків” Сергія Параджанова.

Якутович працював головним художником також над кінофільмом “Захар Беркут”.

Художник відомий і як автор ілюстрацій до однойменної повісті Михайла Коцюбинського, на основі якої створено фільм.

На презентації йшлося про особистість Якутовича у контексті роботи над фільмом “Тіні забутих предків”.

Книжка оригінальна поєднанням двох самодостатніх жанрів – живопису, чи точніше, графіки художника, його світлин і текстовим наповненням. Така собі візуалізація змісту, здійснена на високому поліграфічному рівні.

У своєму виступі Павло Гудімов зачепив широку тему сучасного мистецтва і його напрямків.

Андрій МАЛАЩУК

Фото: Андрій КАНЯ