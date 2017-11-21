Коломияни на Євромайдані. Як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сьогодні українці відзначають День Гідності та Свободи.
Під вечір 21 листопада 2013 року після оприлюднення рішення уряду про призупинення процесу підготування підписання Угоди асоціації України з ЄС в Києві люди почали самоорганізовуватися через соціальні мережі, пише “Дзеркало Коломиї“.
Перша акція розпочалася на Майдані Незалежності близько 22:00.
Коломияни активно підтримували проєвропейську позицію України. Чи не щодня організовувалися міські мітинги, автобуси активістів відправлялись у Київ, проводились збори харчів та коштів на потреби Євромайдану.
Як це було…
Фото: Коломийська міська рада
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