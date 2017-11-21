Додому Новини Суспільство Коломияни на Євромайдані. Як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ

Коломияни на Євромайдані. Як це було. ФОТОРЕПОРТАЖ

0
Поділитися

Сьогодні українці відзначають День Гідності та Свободи.

Під вечір 21 листопада 2013 року після оприлюднення рішення уряду про призупинення процесу підготування підписання Угоди асоціації України з ЄС в Києві люди почали самоорганізовуватися через соціальні мережі, пише “Дзеркало Коломиї“.

Don Yapon

Перша акція розпочалася на Майдані Незалежності близько 22:00.

Коломияни активно підтримували проєвропейську позицію України. Чи не щодня організовувалися міські мітинги, автобуси активістів відправлялись у Київ, проводились збори харчів та коштів на потреби Євромайдану.

Як це було…

Фото: Коломийська міська рада

Читайте також: Дні, які змінили історію: Хронологія коломийського Євромайдану (ФОТО+ВІДЕО)

Статті по теміБільше від автора