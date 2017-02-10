Андрій Іванчук: “Ми доклали максимум зусиль, щоб поліклініка у Коломиї запрацювала”

Сьогодні у Коломиї урочисто відкрили нову поліклініку, будівництво якої завершили наприкінці року.

Фундамент поліклініки був закладений ще у 2000-му році. Загальна вартість будівництва складає майже 60 мільйонів гривень, пише Дзеркало Коломиї.

Як повідомляли, довгоочікувану медустанову в Коломиї відкрив Президент України Петро Порошенко.

Завітав також на відкриття наш земляк, народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради з питань економічної політики Андрій Іванчук.

Власне, за його сприяння наприкінці року з Держбюджету було виділено 10 мільйонів гривень на добудову медустанови.

“Це важливий об’єкт не тільки для міста та цілої Коломийщини, але й для прилеглих районів. Ми доклали максимум зусиль, щоб поліклініка запрацювала” , – наголосив Андрій Іванчук.

Нагадаємо, після завершення будівництва поліклініки постала необхідність дороговартісного медобладнання, без якого лікарі не можуть повноцінно працювати.

Особливо складно з рентгенкабінетами. Старий рентген-апарат неможливо демонтувати, а на новий потрібно майже 4 мільйони гривень, а таких у поліклініці має бути мінімум три.

З проханням про допомогу у придбанні рентген-апарата медики збирали підписи до нардепа Андрія Іванчука.

І за два дні до відкриття нової поліклініки за його сприяння Кабмін виділив 25 мільйонів гривень на медобладнання.

“Ми щиро вдячні за допомогу на усіх рівнях, адже без неї ми б не змогли працювати у новій поліклініці”, – каже головна лікарка ЦРЛ Ірина Садов’як.

Благодійний фонд “Покуття”, фундатором якого є Андрій Іванчук, подарував поліклініці сучасний апарат для безболісного дроблення каміння в нирках. Вартість такого апарата понад 130 тисяч гривень.

А одразу після будівництва фонд закупив для поліклініки стенди з історією Коломийської ЦРЛ від 1903 р., які прикрашають стіни установи на першому поверсі.

Фото: ОЛЕКСАНДРА ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК