Петро Порошенко у Коломиї відкрив нову поліклініку. ФОТО+ВІДЕО

Сьогодні Коломию відвідав Президент України Петро Порошенко.

Глава держави урочисто відкрив нову поліклініку, будівництво якої завершили наприкінці 2016 року. Фундамент поліклініки був закладений ще у 2000-му році. Загальна вартість будівництва складає майже 60 мільйонів гривень, повідомляє “Дзеркало Коломиї”.

Медичні послуги у новій поліклініці зможуть отримувати 230 тисяч громадян.

“Коли в останній раз на Прикарпатті вводили нову поліклініку? Думаю, небагато хто пам’ятає. Я перевірив – у 1993 році. Коли востаннє вводили лікарню? В 2003-му, 14 років тому. Це наша спільна заслуга. Сьогодні ми відкриваємо не тільки будівлю, а повноцінний медичний комплекс”, – зазначив Президент України.



“Я сюди приїхав не з порожніми руками. Зараз будемо передавати апарат з ультразвукової діагностики. Це буде сертифікат, після виступу маю честь його вручити”, – сказав Петро Порошенко.

Після промови Президент перерізав символічну стрічку на вході до закладу разом з народним депутатом України Андрієм Іванчуком та головою обласної адміністрації Олегом Гончаруком.



“У майбутньому, після проведення медичної реформи і формування госпітального округу, ми сподіваємося, що це буде діагностично-клінічний центр. Поліклініка зможе приймати до 850 пацієнтів у зміну. Раніше ми були розміщені у багатьох приміщеннях, і це було дуже незручно. Лікарі і пацієнти бігали між різними корпусами… Та з понеділка сюди розпочнуть переселяти лікарів“, – сказала Ірина Садов’як.

Кожен поверх поліклініки чітко розділений по напрямах. До прикладу, перший поверх – це профілактичний огляд. Другий – жіноча консультація, на третьому поверсі розташований денний стаціонар, а також фізкабінет. На четвертому – хірургічний блок з операційною для нескладних випадків. П’ятий поверх – діагностичний, який є чи ненайважливішим. Власне, у цей відділ було вкрай необхідне дороговартісне медобладнання, без якого лікарі не можуть працювати повноцінно.

Зокрема, стосовно придбання рентген-апарата медики збирали підписи під зверненням до нардепа Андрія Іванчука. І за два дні до відкриття нової поліклініки за його сприяння Кабмін виділив 25 мільйонів гривень на медобладнання.

Також, у день відкриття народний депутат України Андрій Іванчук на згадку про візит на Коломийщину подарував Главі держави трембіту, левкас та вишитий рушник.

Полковник Збройних сил України, командир 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, Герой України Василь Зубанич вручив Президенту жовто-блакитний стяг 10-тої бригади, що дислокується у Коломиї.

Петро Порошенко також наголосив, що незважаючи на те, що держава витрачає 5% ВВП на безпеку і оборону, продовжується активне впровадження реформи децентралізації: “Левову частину грошей ми віддаємо громадам, щоб громади самі вирішували куди і скільки витрачати. Ми готові їм допомагати. Готові нашими рішучими кроками робити все можливе, щоб кожен українець міг сказати – з кожним днем ситуація змінюється на краще”.

Президент також зазаначив, що зараз значна підтримка місцевим громадам надходить із Державного фонду регіонального розвитку.

За його словами, востаннє гроші місцевим громадам виділялися ще у 2011 році, але тоді нічого не будувалося.

“Зараз –ми прийняли спільне рішення, що могла надала місцева рада. Решту, за моїм дорученням, блискуче виконав Уряд, за допомогою народних депутатів. І ми маємо сьогодні це свято – своєчасно і якісно побудовану нову поліклініку», – зазначив Петро Порошенко.

“Я дуже щасливий, що ми відкрили цю поліклініку. Люди 14 років цього чекали”, – звернувся до присутніх Глава держави після завершення екскурсії новим медичним закладом.

Під час перебування в поліклініці Порошенко поспілкувався з медиками, щоправда, за зачиненими дверима.

На подвір’ї поліклініки Президента чекали коломияни. Вони запрошували його приїжджати за грибами.

Сідаючи в машину, Петро Порошенко вигукнув “Слава Україні!”. “Героям слава!” – в унісон відповіли коломияни.

Фото: Олександра ОЛІЙНИК-ЩЕРБАКОВА