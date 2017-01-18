Як виглядає нова Коломийська поліклініка всередині. ФОТОРЕПОРТАЖ

Однією із топових тем для обговорення серед мешканців Коломиї є відкриття нової поліклініки. Містяни сумнівалися, що цей довгобуд таки зрушить з місця і в ньому колись надаватимуть медичні послуги, адже фундамент був закладений ще у далекому 2000-ому році.

Проте цьогоріч нова поліклініка таки запрацює, звісно, за сприяння рад всіх рівнів, повідомляє “Дзеркало Коломиї”.

“Офіційно двері поліклініки ще не відчинені, – розповідає головний лікар ЦРЛ Ірина Садов’як. – Наразі ми сподіваємося, що скоро тут усе запрацює і чекаємо ще на допомогу у придбанні дороговартісного обладнання. Це, насамперед, рентгенкабінет, вартість якого 4 мільйони гривень. Таких кабінетів потрібно хоча б два. Велику потребу маємо в УЗД-апаратах, МРТ, мамографі”.

Попри усе, частину необхідного для медиків та пацієнтів обладнання вже закупили. Це велоергометр, енцефалограф, реограф, холтер (для цілодобового спостереження за діяльністю серця), біохімічний аналізатор, обладнання для фізіологічного відділення, крісла та лампи для жіночої консультації, нові ліжка для денного стаціонару тощо.

Ремонтні роботи проведені за рахунок державного бюджету.

Наприкінці року з держбюджету надійшло на будівництво 14 мільйонів гривень. Зокрема, за сприяння народного депутата Андрія Іванчука, було виділено 10 мільйонів гривень. Долучали до цього також кошти з обласної та районної скарбниць.

Загальна вартість будівництва складає майже 60 мільйонів гривень.

Зазначимо, нещодавно 500 тис. грн. виділила міська рада. За ці кошти придбали кушетки, банкетки, столи і шафи.

За словами Ірини Садов’як, зручним буде й те, що поліклініка чітко розділена по поверхах.

До прикладу, перший поверх – це профілактичний огляд.

Другий – жіноча консультація, яку порівнювати з старою немає сенсу. Тут усе – від коридорів, кабінетів до денного стаціонару – продумане й красиве. Стіни прикрашають фотографії новонароджених і щасливих батьків.

На третьому поверсі розташують денний стаціонар, а також фізкабінет.

На четвертому – хірургічний блок з операційною для нескладних випадків.

П’ятий поверх – діагностичний, який є чи ненайважливішим. Власне на обладнання для цього відділу і чекають медики.

Пацієнти нової поліклініки забудуть про старі радянські картки – тут вже готова електронна мережа, тобто про кожного пацієнта інформація зберігатиметься у базі даних.

Також намагатимуться вирішити проблему вічних черг: візит до лікаря призначатимуть о певній годині. Це означає, що пацієнт телефоном чи безпосередньо в реєстратурі зможе записатися на прийом до лікаря в зручний час, таке вже давно практикують у цивілізованих країнах.

Варто сказати й про естетичний вигляд нової поліклініки. Стіни на першому поверсі прикрашають стенди з історією Коломийської ЦРЛ від 1903 р., які подарував Міжнародний благодійний фонд “Покуття”, а також неймовірної краси фотовиставку подарував коломиянам відомий нейрохірург Юліан Худецький.

Олександра ЩЕРБАКОВА-ОЛІЙНИК