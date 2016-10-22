“У новій поліклініці зосередять максимум медичних служб”, – Ірина Садов’як

Зведення нової поліклініки розпочалося ще 2000 року. Загальна вартість будівництва складає майже 60 мільйонів гривень. Станом на 1 січня 2016 року використано вже 22,5 мільйона гривень.

Після 16 років робіт з’явились перші підстави говорити про завершення робіт та про початок використання об’єкта за призначенням, пише “Дзеркало Коломиї”.

Терміни будівництва: Нині активно тривають будівельні роботи. До кінця року вони повинні бути завершені. Вже фактично зроблено 80% від проекту та й кошти виділяються справно.

Нещодавно з державного бюджету, за сприяння народного депутата Андрія Іванчука, було виділено 10 мільйонів гривень, які в даний час знаходяться на рахунках Коломийської РДА, адже саме вона є замовником будівництва.

Ще 1,9 мільйона допоміг залучити нардеп Юрій Тимошенко. Тому є усі підстави надіятися, що у 2017 році нова поліклініка запрацює.

Нове медобладнання: Порушуючи тему нової поліклініки, важливим є не тільки питання самого будівництва, але й закупки нового медичного обладнання. Як наголошує головний лікар Коломийської ЦРЛ Ірина Садов’як, важливо мати апарат МРТ – це дуже дороговартісний, але вкрай необхідний прилад. Його вартість складає 30 мільйонів гривень, рентген-апарат коштує приблизно 6 мільйонів, а їх до нової поліклініки потрібно аж два.

Крім вже вказаних, чимало різних приладів та обладнання для ефективного проведення діагностики та лікування. Чи буде фінансування на закупівлю цього обладнання – поки що сказати важко. Однак щодо цього керівництво ЦРЛ веде активні перемовини з нашими народними депутатами. Ті запевняють, що допоможуть.

Що зміниться: “З введенням у дію нової поліклініки обслуговування коломиян значно покращиться, – каже Ірина Садов’як, – адже ті умови, які є в діючій поліклініці, напевне, найгірші в області. Важливо є те, що значно збільшиться діагностична база, покращаться умови роботи лікарів та й самих пацієнтів. Ще одним із завдань є зосередити в одному місці максимум медичних служб”.

“Зараз ми маємо дуже багато розкиданих по місту медичних установ, – продовжує головна лікарка ЦРЛ, – і це для пацієнта створює великий дискомфорт. Із початком функціонування нової поліклініки все буде зосереджено в одному місці. Туди, наприклад, буде перенесена жіноча консультація. Повністю увесь 4-ий поверх виділимо для діагностики – там буде вся техніка з відповідними спеціалістами. На 3-му поверсі розташується денний стаціонар на 30 ліжок. Це значно розвантажить стаціонар лікарні. Також тут відкриють і два стоматологічні кабінети, зокрема дитячий”.

Обслуговування: За задумом, у новій поліклініці працюватиме 400 медичних працівників. Територія, яку вони обслуговуватимуть, – це Коломия та Коломийський район.

Втім, за словами Ірини Садов’як, з часом до Коломиї приїжджатимуть і мешканці усіх сусідніх районів області.