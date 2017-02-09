Кабмін виділив 25 мільйон гривень на медобладнання для нової Коломийської поліклініки

Завдяки підтримці голови комітету ВРУ з питань економічної політики, нашого краянина Андрія Іванчука вчора, 8 лютого, Кабінет Міністрів України виділив 25 мільйон гривень на медобладнання для нової поліклініки у Коломиї.

Як повідомлялося раніше, медичний колектив Коломийської ЦРЛ звернувся до народного депутата Андрія Іванчука з проханням про придбання рентген-апарата для новозбудованої поліклініки.

Для цього лікарі навіть зібрали свої підписи.

Народний депутат Андрій Іванчук доклав зусиль під час будівництва поліклініки. Зокрема, наприкінці року з держбюджету за його сприяння було виділено 10 мільйонів гривень.

Нагадаємо, завтра на відкриття нової поліклініки до Коломиї приїде Петро Порошенко.