10 лютого Коломию відвідає Президент України Петро Порошенко

У п’ятницю, 10 лютого, запланований візит Президента України на Прикарпаття. Зокрема, відомо, що Глава держави відвідає Коломию та Галич.
Петро Порошенко приїде до Коломиї на відкриття нової поліклініки, будівництво якої завершили наприкінці року.
Про це “Дзеркалу Коломиї” стало відомо з власних джерел.
Також Президент відвідає госпіталь для ветеранів війни на вул. Шкрумеляка.
Опісля – Музей писанки, де огляне експозицію.
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А хто …..тут чекає???? В ПОЛІКЛІНІКУ ЩО ВКЛАВ????
Традиційно буде зустріч з громадськістю і представниками засобів масової агітації. Прошу усіх вишукати можливість з’ясувати у Головнокомандувача Порошенка, чому в умовах активної підготовки Кремля до повномасштабної агресії проти України, він нічого не робить на державному рівні для підготовки населення до повномасштабного опору усіх без винятку громадян, в усіх населених пунктах країни . Кожен із нас повинен знати своє місце і роль на випадок найгіршого сценарію розвитку подій. Це дасть великі додаткові переваги у боротьбі з корупцією, саботажем і контрреволюцією. Стане новим стимулом для оборонної промисловості, зміцнення армії, дотримання режиму військового стану на Донбасі. Так має тривати до того часу, поки Росія не стане цивілізованою країною ( у чому маю сумнів) або не розвалиться до історично справедливих і безпечних для світу меж.
Є надія що цю продажну гниду шоколадну підівруть????а то Підар уже і на західну Україну лізе, і нас хоче продати!((((( надіюсь ніхто не прийде з цим підаром зустрітись!! Прийдуть тільки Тварі продажні!!!((((