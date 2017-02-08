10 лютого Коломию відвідає Президент України Петро Порошенко

У п’ятницю, 10 лютого, запланований візит Президента України на Прикарпаття. Зокрема, відомо, що Глава держави відвідає Коломию та Галич.

Петро Порошенко приїде до Коломиї на відкриття нової поліклініки, будівництво якої завершили наприкінці року.

Про це “Дзеркалу Коломиї” стало відомо з власних джерел.

Також Президент відвідає госпіталь для ветеранів війни на вул. Шкрумеляка.

Опісля – Музей писанки, де огляне експозицію.

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