4 атмосферні фестивалі цього літа на Коломийщині, які не можна пропустити

Літо – пора фестивалів та масових забав. Коломийщина може цим похвалитися – святкуємо ми гучно й довго.

Пропонуємо разом з “Дзеркалом Коломиї” ознайомитися з 4 атмосферними фестивалями, які пройдуть цього літа у Коломиї, Королівці та П’ядиках.

“Подих літа”

Коли: 16 липня

Де: П’ядики

Фестиваль поєднав у собі як активний відпочинок, так і відродження автентичних традицій Гуцульщини.

Перша частина – це спортивна програма, зокрема велоперегони та волейбол на піску. Пізніше відбудеться показ старовинних та етнічних колекцій гуцульського одягу. А вечором для гостей виступлять місцеві артисти.

XXIV Міжнародний гуцульський фестиваль

Коли: 11-13 серпня

Де: с. Королівка

Кожного року Міжнародний гуцульський фестиваль відбувається у різних локаціях мальовничої Гуцульщини.

Цьогоріч Коломийщина отримала естафету проведення фестивалю – захід пройде у селі Королівка.

Мета фестивалю – популяризувати та розвивати автентичність гуцульського краю. Програма обіцяє бути насиченою.

Організатори представлять 11 різних жанрів.

Тут можна побачити культуру, життя та побут гуцулів, скуштувати справжню бринзу, відвідати майстер-класи, насолодитися виступами самобутніх творчих колективів та познайомитися з майстрами образотворчого й декоративно-ужиткового мистецтва.

8-й відкритий обласний фестиваль “Медовий Спас”

Коли: 18-19 серпня

Де: Коломия

У рамках святкування Дня міста Коломиї уже стало традицією проведення фестивалю за участі пасічників. У Коломиї представляють гостям різноманітні види меду, медового квасу та медовухи, а також вироби з воску.

Drive for Life fest

Коли: 19-20 серпня

Де: Коломия

Цьогоріч фестиваль автомотоавіатехніки святкує ювілей. Уже в п’яте до Коломиї приїдуть всі ті, хто хочуть на собі відчути справжній смак адреналіну.

Організатори обіцяють грандіозну та насичену програму. Бої автомобілями, мото-драг, мото-рейсинг, автозвук, автотюнінг, авіація – все це так багато іншого заплановано в денній програмі масштабного дійства.

А вечором на головній сцені запалюватимуть публіку провідні гурти країни, такі як ТНМК, Антитіла, O.TORVALD, Без Обмежень та інші.

Огляд підготувала Ярина БАЛАБАНИК