4 атмосферні фестивалі цього літа на Коломийщині, які не можна пропустити

Літо – пора фестивалів та масових забав. Коломийщина може цим похвалитися – святкуємо ми гучно й довго.
Пропонуємо разом з “Дзеркалом Коломиї” ознайомитися з 4 атмосферними фестивалями, які пройдуть цього літа у Коломиї, Королівці та П’ядиках.
“Подих літа”
Коли: 16 липня
Де: П’ядики
Фестиваль поєднав у собі як активний відпочинок, так і відродження автентичних традицій Гуцульщини.
Перша частина – це спортивна програма, зокрема велоперегони та волейбол на піску. Пізніше відбудеться показ старовинних та етнічних колекцій гуцульського одягу. А вечором для гостей виступлять місцеві артисти.
XXIV Міжнародний гуцульський фестиваль
Коли: 11-13 серпня
Де: с. Королівка
Кожного року Міжнародний гуцульський фестиваль відбувається у різних локаціях мальовничої Гуцульщини.
Цьогоріч Коломийщина отримала естафету проведення фестивалю – захід пройде у селі Королівка.
Мета фестивалю – популяризувати та розвивати автентичність гуцульського краю. Програма обіцяє бути насиченою.
Організатори представлять 11 різних жанрів.
Тут можна побачити культуру, життя та побут гуцулів, скуштувати справжню бринзу, відвідати майстер-класи, насолодитися виступами самобутніх творчих колективів та познайомитися з майстрами образотворчого й декоративно-ужиткового мистецтва.
8-й відкритий обласний фестиваль “Медовий Спас”
Коли: 18-19 серпня
Де: Коломия
У рамках святкування Дня міста Коломиї уже стало традицією проведення фестивалю за участі пасічників. У Коломиї представляють гостям різноманітні види меду, медового квасу та медовухи, а також вироби з воску.
Drive for Life fest
Коли: 19-20 серпня
Де: Коломия
Цьогоріч фестиваль автомотоавіатехніки святкує ювілей. Уже в п’яте до Коломиї приїдуть всі ті, хто хочуть на собі відчути справжній смак адреналіну.
Організатори обіцяють грандіозну та насичену програму. Бої автомобілями, мото-драг, мото-рейсинг, автозвук, автотюнінг, авіація – все це так багато іншого заплановано в денній програмі масштабного дійства.
А вечором на головній сцені запалюватимуть публіку провідні гурти країни, такі як ТНМК, Антитіла, O.TORVALD, Без Обмежень та інші.
Огляд підготувала Ярина БАЛАБАНИК