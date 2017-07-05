Коломия цьогоріч святкуватиме День міста два дні

19-20 серпня Коломия відзначатиме 776-ту річницю від першої писемної згадки.

Cьогодні у Коломийській міськраді відбулося засідання оргкомітету. Радилися щодо формування концертної програми. Обговорювали, на яких вулицях обмежуватимуть рух автотранспорту під час святкування Дня міста та інші організаційні питання.

Як повідомляє прес-служба міської ради, попередньо узгоджували перелік запланованих на 19-20 серпня заходів із представниками громадських організацій міста.

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Так, про “три мистецькі години”, які організовуватиме на День міста “Світовид”, розповів засновник культурологічного проекту “Коломия – наше місто” Михайло Петрів.

А організатор Всеукраїнського фестивалю автомотоавіатехніки “Drive for life fest” Михайло Вовк повідомив про основні локації свого заходу.

Мерія Коломиї закликає креативних коломиян вносити свої пропозиції до програми святкування.

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