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Коломия цьогоріч святкуватиме День міста два дні

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Фото архівне. Святкування Дня міста у 2016 році.

19-20 серпня Коломия відзначатиме 776-ту річницю від першої писемної згадки.

Cьогодні у Коломийській міськраді відбулося засідання оргкомітету. Радилися щодо формування концертної програми. Обговорювали, на яких вулицях обмежуватимуть рух автотранспорту під час святкування Дня міста та інші організаційні питання.

Don Yapon

Як повідомляє прес-служба міської ради, попередньо узгоджували перелік запланованих на 19-20 серпня заходів із представниками громадських організацій міста.

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Так, про “три мистецькі години”, які організовуватиме на День міста “Світовид”, розповів засновник культурологічного проекту “Коломия – наше місто” Михайло Петрів.

А організатор Всеукраїнського фестивалю автомотоавіатехніки “Drive for life fest” Михайло Вовк повідомив про основні локації свого заходу.

Мерія Коломиї закликає креативних коломиян вносити свої пропозиції до програми святкування.

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