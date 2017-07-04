Коломийщина у серпні прийматиме Міжнародний гуцульський фестиваль. ВІДЕО

Коломийщина активно готується до XIV Міжнародного фестивалю.

Захід відбудеться в місті та районі 11-13 серпня.

Центром його проведення стане приміська Королівка.

А вже зараз працівники відділу районного культури провели першу розширену нараду та визначили напрямки, за якими працюватимуть на гуцульському святі, йдеться у сюжеті “РАІ“.

Як повідомляло “Дзеркало Коломиї“, торік фестиваль проходив у Рахові на Закарпатті, який там приймали вже вчетверте. Тоді й відбулася урочиста передача Коломиї права проведення наступного XХIV Міжнародного гуцульського фестивалю.

Довідково. Міжнародний гуцульський фестиваль — фольклорно-етнографічний фестиваль, проходить щорічно в одному з міст Гуцульщини, починаючи з 1991 року.

Коломия приймала фестиваль вже двічі — у 2000 та 2006 роках.

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