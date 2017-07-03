Коломияни можуть два дні провести на “Лудинє” з високою гуцульською модою. ПРОГРАМА

Словом “лудинє” гуцули називають свій традиційний народний стрій, тож і сам фестиваль популяризує автентичні традиції гуцульського вбрання.

З нагоди дня міста у Косові 7-8 липня вкотре пройде етнофестиваль “Лудинє”.

Оргкомітет просить зголошуватись всіх, хто має ідеї, бажання та можливість приймати участь в організації святкування приуроченого до Дня Міста Косів та фестивалю “Лудинє”, інформує “Репортер“.

“Лудинє– це не просто місце, де можна насолодитися звуками акордів сучасних українських гуртів та ознайомитися з цікавими зразками автентичного мистецтва.

Це фестиваль зі своєю філософією та особливою місією, покликаний об’єднати різних людей навколо однієї ідеї – збереження духовної та матеріальної спадщини гуцулів, популяризація гуцульського мистецтва в маси

7 липня (п’ятниця)

Заходи які будуть проходити в рамках святкування Дня Міста:

10.00 Початок святкової літургії в церкві Різдва Івана Хрестителя (церква на Монастирському)

10.00 – 18.00 – (стадіон школи №2 позаду РБК вул. Грушевського 1)

– Косівський базар – етносувеніри, художні та творчі вироби, презентації.

– Проведення майстер-класів від народних майстрів,

– Розваги для косівчан і гостей свята.

– Парк атракціонів та територія фестивальної кухні

12.00-15.00 Районна спілка пасічників презентує “Свято меду” (майдан Незалежності)

13.00 Відкриття та старт відкритого чемпіонату з екстриального ендуро “Ruba Grunem” (Територія бувшого ВХО “Гуцульщина”, вхід зі сторони вул. Незалежності, коло “Банського” моста та з боку вул. Горбовго)

15.00- 18.00 Змагання з силового екстриму на звання найсильнішої людини Прикарпаття “Камінь Довбуша” (майдан Незалежності)

16.00 Офіційне відкриття дня міста. Програма “Містечко над Рибницею” (стадіон школи №2 позаду РБК вул. Грушевського 1)

17.00 Старт 2-го заїзду відкритого чемпіонату з екстрмального ендуро “Ruba Grunem” (Територія бувшого ВХО “Гуцульщина”, вхід зі сторони вул. Незалежності, коло “Банського” моста та з боку вул. Горбовго)

18.30 – 19.00 (стадіон школи №2 позаду РБК вул. Грушевського 1)

Початок концертної програми за участю:

– “Дикі Серцем” (м. Львів),

– дует “Браво” (м. Косів),

– рок-гурт “Гуцули” (м. Косів),

– “Los Colorados” (м. Тернопіль),

– кавер-бенд “ReMix” (м. Львів).

та музичний подарунок для косівчан і гостей міста від Марійки Яремчук!

8 липня (субота)

Заходи які будуть проходити в рамках фестивалю “Лудинє”

8.00 – 12.00 Гостям міста, рекомендуємо відвідати “Косівський базар” ( Смоднянський ринок)

12.00 Музей родини Струтинських – обряди гаївок з с. Баня Березів, представлення колекції, майстер клас. (вхід вільний)

(вул. Тиха 1а, Школа мистецтв, вхід з боку)

13.00 – 21.00 Фестини від ресторану “Водограй” – “Гуцульська кухня, та вегетаріанська дієтична кухня лічниці д-ра Аполінарія Тарнавського”

Територія майстрів та етносувенірів.

Майстер-клас гри на музичних інструментах від майстра Михайла Тафійчука (с. Буківець)

Ресторан “Водограй” вул.. І.Франка 1 (коло «Банського» моста)

14.00 Відкриття фотовиставки знайденого фотоархіву Параски Плитки-Горицвіт з с. Криворівня. (вхід вільний) (музей народної творчості та побуту Гуцульщини, вул. Незалежності 56 )

16.00 Всім охочим надається можливість побувати в ролі моделей для фотозйомки в етнічному одязі. (фото будуть розміщені з можливістю завантаження на інтернет ресурсі фестивалю ludyne.if.ua)

Варіанти локацій:

а) у випадку поганої погоди – територія ресторану «Водограй»

б) у випадку хорошої погоди – територія садиби «Затишна» (вул. Франка) урочище «Скали» р. Рибниця.

18.00 Покази колекцій одягу від колекціонерів та майстрів народного одягу.

Варіанти локацій:

а) у випадку поганої погоди – територія ресторану “Водограй”

б) у випадку хорошої погоди – територія садиби “Затишна” (вул. Франка) урочище “Скали” р. Рибниця.

20.00 Концертна програма етно-гурту “ЯгОди” (м.Львів)

Варіанти локацій:

а) у випадку поганої погоди – територія ресторану “Водограй”

б) у випадку хорошої погоди – територія садиби “Затишна” (вул. Франка) урочище “Скали” р. Рибниця.

21.00 Початок етно-вечірки на території ресторану “Водограй” (open-air)

Оргкомітет просить зголошуватись всіх, хто має ідеї, бажання та можливість приймати участь в організації святкування приуроченого до Дня Міста Косів та фестивалю “Лудинє”.

Контактний телефон – 0961578400

Щодо організаційних питань торгівлі:

– майстри та народні умільці просимо звертатись за телефоном – 0672813891

– фестивальна кухня та продукти харчування власного виробництва, просимо звертатись за телефоном – 0672569666

– щодо питань різноманітної вуличної торгівлі на території міста – 0673295285 МКП “Косівміськводосервіс”