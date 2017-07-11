У Коломиї “загуде” фестиваль музики і швидкості “Drive for life”. ВІДЕО

У програмі фестивалю змагання з автомобільного звуку і тюнінгу, бої автомобілів.

Про фестиваль в студії Громадського Радіо говорили організатори Михайло Вовк, Роман Кутя та лідер гурту “Антитіла” Тарас Тополя.

“Хлопці запросили нас на цей фестиваль як команду, яка мала посилити музичну розважальну частину фестивалю”, — розповідає Тарас Тополя. Пісня гурту “Антитіла” стала офіційним гімном фесту.

Захід відбудеться 19 — 20 серпня в Коломиї на території аеродрому.

“Коли ми починали залучати зірок, боялися. Насправді хлопці всі прості, ідуть на контакт”, — каже Михайло Вовк.

“Вишенькою на тортику цього року буде автореслінг”, — додає Роман Кутя.

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