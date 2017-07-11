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У Коломиї “загуде” фестиваль музики і швидкості “Drive for life”. ВІДЕО

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У програмі фестивалю змагання з автомобільного звуку і тюнінгу, бої автомобілів.

Про фестиваль в студії Громадського Радіо говорили організатори Михайло ВовкРоман Кутя та лідер гурту “Антитіла” Тарас Тополя.

Don Yapon

“Хлопці запросили нас на цей фестиваль як команду, яка мала посилити музичну розважальну частину фестивалю”, — розповідає Тарас Тополя. Пісня гурту “Антитіла” стала офіційним гімном фесту.

Захід відбудеться 19 — 20 серпня в Коломиї на території аеродрому.

“Коли ми починали залучати зірок, боялися. Насправді хлопці всі прості, ідуть на контакт”, — каже Михайло Вовк.

“Вишенькою на тортику цього року буде автореслінг”, — додає Роман Кутя.

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