Винуватиця кривавої ДТП у Харкові брала участь у перегонах, – Геращенко

Радник голови МВС нардеп Антон Геращенко заявив, що позашляховик, який в’їхав у натовп людей у Харкові, брав участь у незаконних перегонах містом.

“І я, і всі, хто бачив відео, задавалися питанням, чому дівчина-водій “Лексуса” навіть не намагалася загальмувати в момент зіткнення. Після того, як сьогодні харківський інтернет провайдер “Тріолан” виклав відео зі своїх камер спостереження навпроти Харківського Виконкому, все стало ясно. “Лексус” виявляється брав участь в гонках мирним вечірнім Харковом. А нещасні пішоходи стали жертвами дурного бажання малолітньої дівчини пофорсити”, – написав він у Facebook, передає “Слово і Діло”.

Геращенко наголосив, що слідство має встановити особу водія другого автомобіля, який брав участь у “катаннях”.

Нагадаємо, в середу о 20:45 на перехресті вулиці Сумська та провулку Мечникова автомобіль Lexus RX під керуванням 20-річної дівчини, рухаючись на заборонений сигнал світлофора, зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg під керуванням чоловіка. В результаті зіткнення Lexus вилетів на тротуар вулиці Сумська і врізався в 11 пішоходів. На місці загинули чотири дівчини і один хлопець. Пізніше повідомлялося, що ще один постраждалий помер у лікарні, але ця інформація не підтвердилася.

Дівчині пред’явлено підозру за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Водій другого авто підозрюваним не є.

За кермом позашляховика перебувала 20-річна студентка ХНУ імені Каразіна Альона (Олена) Зайцева – прийомна дочка бізнесмена Василя Зайцева. За попередніми даними, слідів алкоголю або наркотиків у крові дівчини-водія не виявлено. За кермом автомобіля Volkswagen Touareg перебував 59-річний бізнесмен Геннадій Дронов. Обидва водії не отримали значних пошкоджень.

Як повідомлялося, Уряд готує жорсткі покарання для водіїв після жахливої ДТП у Харкові.