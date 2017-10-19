У жахливій аварії з вини 20-річної дівчини-водія загинуло 5 осіб, ще 6 – травмовані. ВІДЕО

У жахливій аварії з вини 20-річної дівчини-водія загинуло 5 осіб, ще 6...

У середу, 18 жовтня, ввечері в самому центрі Харкова елітний позашляховик “Лексус”, за кермом якого була 20-річна дівчина, зіткнувся зі ще одним джипом. “Лексус” від удару відкинуло просто у натовп людей, що стояв на узбіччі. П’ятеро загинули на місці, шістьох шпиталізували.

Водійку “Лексуса” – доньку відомого бізнесмена – затримали одразу. Чоловіка, який був за кермом іншої автівки – харківського підприємця – перевірили на стан сп’яніння та відпустили. Про це йдеться в сюжеті програми ТСН.Ранок.

Двоє із постраждалих перебувають у тяжкому стані в лікарні швидкої допомоги в Харкові. Вони – сестри. Мають внутрішні травми органів, черепно-мозкові травми. Обох по кілька годин оперували. Нині – в реанімації.

Ще двоє потерпілих мають не дуже важкі травми – переважно забиття, подряпини. В одного з потерпілих зламана нога.

В обласній клінічній лікарні – ще двоє травмованих, жінки. Одна з них – вагітна на 20-му тижні. На щастя, травми вона отримала нетяжкі. Утім існує загроза її вагітності через стрес, травми. Лікарі зараз роблять усе можливе, аби врятувати дитину. Кажуть, що прогноз позитивний. Інша жінка, що перебуває в цій лікарні, також отримала незначні травми – переважно забиття та подряпини.

Поліція поки що встановила імена трьох загиблих із п’яти. Їм до 40 років. За неофіційною інформацією, серед загиблих була неповнолітня дитина.

І вже за півгодини після аварії у соцмережах з’являється ім’я водія “Лексуса” та фото водійського посвідчення. 20-річна Олена Зайцева за кермом трохи менше двох років. Автомобіль, на якому вона пересувалася, належить її батькові, за відомостями місцевих ЗМІ – відомому бізнесмену.

Тим часом у коридорах слідчого управління – натовп. Активісти намагаються потрапити в кабінет, де здає тести на алкоголь водійка “Лексуса”. Втім жодного з активістів усередину не пускають – побачити кермувальницю вдається лише понятим:

“Вона почувається погано. Каже, що в неї голова болить і видно, що вона дуже пригнічена”, – говорить понята Катерина Зінгерман.

Хоча очевидці аварії стверджували, що водійка “Лексуса” була нетверезою, за попередніми висновками експертизи, у крові дівчини не знайшли жодного сліду алкоголю.

АВТОР: Мар’я Уманська