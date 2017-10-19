У мережу виклали відео жахливої ДТП у Харкові. ВІДЕО 18+

Як повідомлялося, вчора ввечері в самому центрі Харкова елітний позашляховик “Лексус”, за кермом якого була 20-річна дівчина, зіткнувся зі ще одним джипом. “Лексус” від удару відкинуло просто у натовп людей, що стояв на узбіччі. П’ятеро загинули на місці, шістьох шпиталізували.

Антон Геращенко виклав у Facebook відео смертельної ДТП – момент, коли автомобіль врізається у людей що стоять на тротуарі навпроти пішохідного переходу.

“Це страшне відео Харківської трагедії, має стати німим докором всім тим, хто перевищує швидкість і прагне заощадити кілька секунд, проїжджаючи на миготливий жовтий сигнал світлофора”, – написав Геращенко.

Як повідомив Геращенко, водійку за останні два роки 8 разів затримувала патрульна поліція Харкова за порушення правил дорожнього руху. Починаючи від проїзду на червоне світло, перевищення швидкості і закінчуючи порушенням правил паркування.

Кожного разу їй доводилося платити штрафи від 255 до 510 гривень, втім це не мало жодного виховного ефекту.