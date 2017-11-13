У Старому Гвіздці на Коломийщині відслужили першу Архієрейську Божественну Літургію українською мовою. ФОТО

У Старому Гвіздці на Коломийщині відслужили першу Архієрейську Божественну Літургію українською мовою....

12 листопада на запрошення релігійної громади храму у Старому Гвіздці, яка нещодавно увійшла до складу Коломийської Єпархії Української Православної Церкви Київського Патріархату, Преосвященний Єпископ Коломийський і Косівський Юліан звершив першу Архієрейську Божественну Літургію українською мовою.

Про це повідомляє прес-служба Коломийської єпархії, пише Дзеркало Коломиї.

На подвір’ї храму владику з короваєм, квітами та привітаннями зустрічали діти, велика кількість духовенства, парафіян та гостей, які з нетерпінням та сльозами радості очікували на приїзд українського Архієрея.

Далі діти, встеляючи Архіпастирю дорогу пелюстками троянд, під мелодійний передзвін провели до храму.

Керівник прес-служби Коломийської єпархії прот. Віталій Козак запросив здійснити подію історичної ваги – звершити першу Архієрейську Божественну Літургію українською мовою у цьому храмі.

Преосвященному Владиці Юліану співслужили приблизно 20 священиків.

Опісля Літургії Єпископ звернувcя до вірних, які вщент заповнили храм, зі словами зворушливої проповіді.

Владика подякував парафіянам за прийняте ними виважене, доленосне та невідворонтнє рішення повернутись до своєї Матері Церкви – УПЦ Київського Патріархату.

На згадку про цю пам’ятну та знаменну подію владика подарував релігійній громаді Святе Євангеліє українською мовою.

Також єпископ благословив кожному учаснику торжественного богослужіння іконку із зображенням Пресвятої Богородиці – однієї зі старовинних святинь Храму.

Нагадуємо, що богослужіння в церкві Старого Гвіздця духовенством Київського Патріархату звершуються з 15 жовтня, після того, як на загальних зборах парафіяни значно переважаючою більшістю голосів проголосували за вихід зі складу Івано-Франківської Єпархії УПЦ Московського Патріархату та приєднались до Коломийської Єпархії УПЦ Київського Патріархату.

У свою чергу Московський патріархат звинуватив голову Старого Гвіздця у розпалюванні ворожнечі, суд зобов’язав відкрити кримінальне провадження.

Як повідомлялося раніше, цієї неділі вперше служилася Служба Божа українською мовою у Чеховій на Коломийщині. Напередодні громада цього села вирішила вийти з Московського патріархату.

Нагадаємо, віднедавна священики Коломийської єпархії звершують богослужіння у храмах сіл Острівця та Рогині Городенківського благочиння, які теж перейшли до Київського Патріархату.