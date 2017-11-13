Ще одна громада на Коломийщині вирішила вийти з Московського патріархату

12 листопада у Храмі Покрови Пресвятої Богородиці села Чехова з благословення Преосвященного Єпископа Коломийського і Косівського Юліана вперше було звершено Божественну Літургію українською мовою.

Про це повідомляє прес-служба Коломийської єпархії, пише Дзеркало Коломиї.

Перед цим на загальних зборах релігійної громади храму абсолютною більшістю голосів було прийняте рішення за входження до складу Коломийської Єпархії Київського патріархату.

“Незворотній процес переходу громад Московського патріархату триває та наближає час створення в Україні Єдиної Помісної Православної Церкви”, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше церковна громада Старого Гвіздця на Коломийщині заявила про вихід з-під Московського патріархату.

Як повідомлялося, Московський патріархат звинуватив голову Старого Гвіздця у розпалюванні ворожнечі, суд зобов’язав відкрити кримінальне провадження.