На Коломийщині Московський патріарх звинувачує голову села у розпалюванні ворожнечі, суд зобов’язав відкрити кримінальне провадження

Коломийський міськрайонний суд розглянув скаргу релігійної громади УПЦ МП села Старий Гвіздець на бездіяльність Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області.

Заявники просили суд змусити поліцію розпочати досудове розслідування конфлікту у селі, який виник 14 жовтня, а також кваліфікувати дії Старогвіздецького сільського голови та кількох представників УПЦ КП за за ст. 161 ККУ (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) та 179 КК України (незаконне утримування, осквернення або знищення релігійних святинь), пише КУРС.

Як повідомлялося, у Старому Гвіздці відбулися збори парафіян, на яких йшлося про зміну юрисдикції – ієрархічного підпорядкування з УПЦ МП на УПЦ КП. Сільські активісти зібрали 400 підписів жителів, які захотіли перейти до Київського патріархату, проти чотирьох, які хочуть залишатися в патріархаті Московському.

Після зборів представники УПЦ МП звернулися до поліції із заявою про злочин.

У судовому засіданні начальник слідчого відділу Коломийського відділу поліції пояснив, що дійсно прийняв таку заяву і повідомив про неї керівника відділу поліції, який передав її на перевірку дільничному інспектору.

“Надалі було встановлено, що у селі проводився схід парафіян церкви, де було прийнято рішення про перехід з-під юрисдикції УПЦ Московського патріархату до УПЦ Київського патріархату, також на це вказують і письмові пояснення жителів села. Вказані обставини дають підстави стверджувати про відсутність ознак кримінальних правопорушень у діях фізичних осіб причетних до згадуваних подій”, – пояснив у суді поліцейський.

Однак суд вирішив, що скарга представників УПЦ МП є вмотивованою та підлягає задоволенню.

Суд зобов’язав Коломийський відділ поліції внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення на підставі заяви членів релігійної громади УПЦ МП Старого Гвіздця.

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