Московський патріархат втратив три парафії на Коломийщині та Городенківщині. Всі перейшли до УПЦ КП. ФОТО

Московський патріархат втратив три парафії на Коломийщині та Городенківщині. Всі перейшли до...

17 жовтня в залі засідань Городенківської РДА відбулася зустріч Керуючого Коломийською Єпархією, Преосвященного Єпископа Коломийського і Косівського Юліана з представниками православних громад, які вирішили перейти з-під юрисдикції Івано-Франківської Єпархії УПЦ МП та приєднатись до Коломийської Єпархії УПЦ Київського Патріархату.

Про це повідомляє прес-служба Коломийської єпархії, пише Дзеркало Коломиї.

У зустрічі, яка була ініційована представниками громад, також взяли участь голова Городенківської райдержадміністрації Роман Жичицький, Городенківської районної ради Іван Мандич, виконуючий обов’язки секретаря Єпархіального управління митр. прот. Юрій Бровчук, благочинний Городенківського благочиння митр. прот. Богдан Мороз, керівник прес-служби Коломийської Єпархії прот. Віталій Козак, депутати Городенківської районної та міської рад, голови сільських рад, директори шкіл і парафіяни храмів даних сіл, громадські активісти та представники місцевих ЗМІ.

Роман Жичицький зауважив, що згідно з Конституцією України, Церква відокремлена від Держави.

Відповідно, Держава визнає право релігійної громади на її підлеглість у канонічних і організаційних питаннях будь-яким діючим в Україні та за її межами релігійним центрам (управлінням) і вільну зміну цієї підлеглості.

Також очільник району спростував заяви представників УПЦ МП про факти силового захоплення храмів в Городенківському районі.

У свою чергу Керуючий Коломийською Єпархією, Єпископ Коломийський Косівський Юліан детально роз’яснив присутнім про важливість повернення в лоно Української Православної Церкви Київського Патріархату.

Утішений свідомим вибором вірних, які наважилися зробити цей доленосний і важливий крок, він підкреслив, що Бог дарував нам сприятливий час для духовного оновлення, для об’єднання, з метою утворення в недалекому майбутньому Єдиної Помісної Православної Церкви. Також Архієрей щиро подякував представниками громад за їх вибір та відповів на запитання місцевих ЗМІ.

Нагадаємо, 12 жовтня 2017 року на загальних зборах релігійної громади Різдва Пресвятої Богородиці села Рогиня Городенківсього району абсолютною більшістю голосів було вирішено вийти з підпорядкування УПЦ Московського Патріархату та приєднатись до Коломийської Єпархії УПЦ Київського Патріархату.

Після цього духовенством Городенківського благочиння у переповненому Храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Рогиня було відслужено подячний Молебень.

Наступного дня, на прохання парафіян та на підставі рішення зборів, Преосвященний Єпископ Коломийський і Косівський Юліан прийняв дану парафію до складу Городенківського благочиння Коломийської Єпархії і вже 14 жовтня з благословення Владики Юліана вперше Божественну Літургію українською мовою відслужив прот. Ігор Івасютин.

14 жовтня відбулись збори релігійної громади Храму Святого Великомученика Юрія Переможця села Острівець Городенківського району, на яких переконливою більшістю голосів було вирішено перейти з-під юрисдикції Єпископа Івано-Франківського і Коломийського Тихона УПЦ МП під юрисдикцію Єпископа Коломийського і Косівського Юліана УПЦ Київського Патріархату.

Після зборів церковної громади духовенством було відслужено Молебень у Храмі села Острівець українською мовою, на якому молились всі парафіяни цього Храму.

16 жовтня, згідно з поданим проханням та на основі рішення зборів, Владика Юліан прийняв дану парафію до Городенківського благочиння Коломийської Єпархії.

15 жовтня на зборах релігійної громади Храму Успіння Пресвятої Богородиці села Старий Гвіздець Коломийського району абсолютною більшістю голосів було вирішено вийти зі складу Івано-Франківської Єпархії УПЦ Московського Патріархату та приєднатись до Коломийської Єпархії УПЦ Київського Патріархату.

Також перед зборами було проведено письмове опитування серед мешканців села, де понад 400 осіб підпримало перехід громади до Київського Патріархату. Проти – тільки 4 особи.

Після зборів релігійної громади всі присутні піднесли українською мовою молитву до Господа у переповненому Храмі.

Слід наголосити, що на духовенство Київського Патріархату, яке на запрошення православної релігійної громади села Старий Гвіздець та з благословення Преосвященного Єпископа Коломийського і Косівського Юліана прибуло на збори, чинився психологічний тиск окремих осіб, які не є мешканцями даного села.

16 жовтня на підставі прохання грамади та згідно з рішенням зборів Керуючий Коломийською Єпархією прийняв дану парафію до Коломийського благочиння Коломийської Єпархії.

Віримо, що за прикладом даних православних громад підуть й інші парафії Московського патріархату не лише Івано-Франківської області, але й всієї України, що так необхідно нашій Державі та нашому народу.