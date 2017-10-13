Московський патріархат втратив ще одну парафію на Прикарпатті. ВІДЕО

Вчора в Рогині Городенківського району місцева громада одноголосно прийняла історичне рішення – перейшла з УПЦ до УПЦ Київського патріархату.

Про це повідомляє місцева газета “Край”, пише Дзеркало Коломиї.

Виступили місцеві мешканці, священик і військовий капелан, який щойно повернувся з лінії фронту на Луганщині й розповів про поховання бійця, вбитого російськими окупантами.

Відтак усі разом помолилися рідною українською мовою з українськими священиками у храмі Різдва Богородиці, спорудженому руками самих мешканців села на мальовничому пагорбі.

До УПЦ в Городенківському районі віднині належить лише парафія в Острівці.