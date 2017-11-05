У Коломиї запровадили електронну базу даних пацієнтів і лікарів. Що це означає на практиці?

У Коломиї запровадили електронну базу даних пацієнтів і лікарів. Що це означає...

Третій рік у Коломиї працює первинна ланка надання медичної допомоги в рамках медичної реформи.

Важливий компонент цієї реформи – електронна база даних про медзаклади, пацієнтів (з історіями їхніх хвороб) і лікарів, пише Дзеркало Коломиї.

Це означає, що при підписанні угоди з сімейним лікарем кожен пацієнт матиме свою історію хвороби, а також опис усіх стадій лікування в електронній базі даних.

Медична картка пацієнта, яка буде для нього відкритою, матиме перелік встановлених діагнозів і відповідних дій лікарів.

Простіше кажучи, наша медична інформація перебуватиме постійно з нами разом з інформацією, як і чим нас лікували, незалежно, в якій точці України ми б не перебували.

Впровадженням цих медичних реєстрів займається фірма “Медікс” під егідою МОЗу.

І відповідний Меморандум про співпрацю підписав міський голова Ігор Слюзар з представником “Медіксу”.

Як повідомили керівники міста, у 2018 році будуть закладені кошти для технічного запровадження в Коломиї електронного реєстру лікування на первинній ланці. Обійдеться воно для міської казни приблизно в 400-500 тис. грн.



ТЕКСТ: Андрій МАЛАЩУК.

ФОТО: Андрій КАНЯ.

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