Наступного року Коломия матиме електронні сервіси для лікарів первинної медицини. ФОТОРЕПОРТАЖ

У рамках медичної реформи первинна медицина повинна володіти електронними сервісами, що дозволяють вносити дані пацієнтів у єдиний реєстр, а самі пацієнти матимуть змогу переглядати свої рецепти та дані у особистому кабінетів.

Звісно, забезпечити водночас кожного лікаря персональним комп’ютером – річ непідсильна в умовах української економіки.

Проте ряд міст роблять перші поступи на шляху цивілізованого первинного медичного обслуговування українців.

Коломия не пасе задніх: Президент України ще не підписав закон про медреформу, але ми вже готуємось до її впровадження.

Виділити кошти на оргтехніку і закупівлю електронних сервісів у цьому році вже не можливо, але сьогодні міський голова підписав меморандум про співпрацю з метою запровадження електронних сервісів у закладах охорони здоров’я міста Коломия із керівником проекту “Медікс” Олександром Русиним, повідомляє відділ інформаційної політики Коломийської міськради.

Відтак у 2018 році Коломия отримає спеціалізований електронний сервіс для 10-12 робочих місць медиків первинної ланки, що дозволить зареєструвати пацієнта, створити його особистий кабінет, де буде міститись захищена інформація про лікарські виписки, діагнози та системи лікування, показання та протипокази, щеплення та фізіологічні особливості.

Міський голова Ігор Слюзар зазначив, що такий сервіс дозволить чітко реєструвати усі рішення лікарів, відтак лікування не будуть більше призначати без чітко окресленого діагнозу. Також лікар буде відповідати за свої дії, адже система не дасть змоги змінювати дані історії хвороби.

“Відтепер не тільки гроші будуть ходити за пацієнтами, але й медичні дані. Це крок до цивілізованого медичного обслуговування”, – переконаний міський голова.

Електорнний сервіс також полегшить роботу і самим лікарям, адже у будь-який час вони зможуть отримати інформацію про призначення і результати обстежень своїх пацієнтів. Кожен лікар буде мати власний електронний кабінет із усією інформацією про його професійну діяльність та актуальними відгуками пацієнтів. Розпорядником інформації буде в першу чергу пацієнт. Він може дозволити чи заборонити доступ до особистих даних сімейному лікарю.

Усі дані пацієнтів зберігаються на серверах у Європі і захищені європейськими міжнародними законами про персональні дані. Отож ризиків з цього привиду не буде.

Керівник проекту “Медікс” зазначив, що місто платить не за сам реєстр, бо він є у вільному доступі від МОЗу, а за інформаційний супровід, рекламу, навчання працівників, сервіс електронного рецепту.

Головиний лікар Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги Володимир Мельничук зазначив, що до міських витрат додається ще й фінансування системи смс-сповіщення пацієнтів про огляд, графік щеплення та ін.

Проект “Медікс” успішно діє в Івано-Франківську та у Хмельницькому.

Фото: Дзеркало Коломиї