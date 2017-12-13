У Коломиї виявили підпільне виробництво фальсифікованого алкоголю. ФОТО

Співробітники СБ України спільно з Державною фіскальною службою та прокуратурою ліквідували в Коломиї і підпільне виробництво фальсифікованого алкоголю під марками відомих виробників елітних брендів.

Про це повідомляє Управління СБУ в області, пише Дзеркало Коломиї.

Правоохоронці встановили, що четверо мешканців області налагодили серійне масове виробництво алкогольного сурогату в одній з будівель у промисловій зоні Коломиї.

Співробітники СБ України виявили у підпільному цеху 650 літрів спирту, обладнання для фільтрації води, насоси, якими перекачувалася водно-спиртова суміш, міксер, спиртометр, корки, картонні упаковки з назвами марок спиртного, велику кількість порожніх чотиригранних пляшок, куди розливався «віскі», насправді виготовлений за допомогою оцту і сиропу.

Правоохоронці вилучили готову продукцію: двісті дев’ятилітрових пластикових пакетів фальсифікованої “горілки” з кранами, так звані “bag in box” або “тетрапаки” та картонні коробки до них.

Готовий фальсифікат ділки планували реалізувати замовникам на території Донецької та Луганської областей. Вартість вилученої спиртової продукції на “чорному ринку” складає майже 130 тис. грн.

Припинено також інший підпільний бізнес, яким займались зловмисники. Зокрема, закрито нелегальну заправку в Косівському районі області та вилучено дванадцять тонн дизельного пального та сто п’ятдесят літрів бензину.

Під час подальших обшуків за місцями проживання фігурантів справи вилучено ще сто п’ятдесят п’ять ємкостей “bag in box” та сім двохсотлітрових діжок спирту.

Відкрито кримінальне провадження.

Тривають невідкладні слідчі дії.