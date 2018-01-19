У Коломиї троє дівчат хотіли поцупити з супермаркету алкоголь та шоколад

Вчора до місцевого відділу поліції надійшло повідомлення від представника одного із місцевих торгових закладів про те, що охорона затримала трьох дівчат, які намагались викрасти три пляшки горілки “Фінляндія”, пляшку лікеру “Камарі” та шоколад.

Про це повідомляє сектор комунікації ГУ НП в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.



Поліцейські встановили осіб, причетних до вчинення злочину. Ними виявились 15-річна мешканка Яремче, 16-річна жителька Косівського району та 18-річна мешканка Городенки.

Як з’ясувалося, дівчата, зайшовши до місцевого супермаркету, скористалися тим, що за їхніми діями ніхто не спостерігає, непомітно поцупили випивку та шоколад, заховавши товар в сумку, і намагалися пройти попри касу, не заплативши.

На виході їх затримали працівники охорони, які й викликали поліцію.

Правоохоронці вилучили у зловмисниць товар і повернули в магазин.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Триває слідство.

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