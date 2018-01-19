Як змінилося життя коломийських безпритульних. ФОТО

Не так давно в Коломиї запрацював будинок тимчасового перебування безпритульних.

Подивитись на умови та ближче поспілкуватись з підопічними вирішив прес-секретар БФ “Карітасу Коломийської єпархії” о. Сергій Радченко, йдеться на сайті єпархії.

“Будинок нічного перебування” знаходиться на вулиці С. Петлюри, 98. Це колишнє приміщення, в якому донедавна розміщувався “Карітас”.

Керівник будинку о-д Юрій Захаревич каже, що день в його підопічних розпочинається підйомом о 6-й годині ранку. Опісля гігієнічні процедури та чай. Вже о 8-й годині всі вони покидають будинок аж до 5-ї вечора.

“В приміщенні тепло, тут є санвузол, 2 душові, пральна машинка чиста питна вода, випрана білизна та зручні ліжка. Всі ці умови дають можливість відчути себе людиною”, – продовжує розповідати о-д Юрій Захаревич.

Надворі починає сутеніти, до будинку повільно сходяться безпритульні, немов мурашки до мурашнику. Кожна особа, яка перебуває на ночівлі, має свою приватну шафку, в якій зберігає протягом ночі всі речі. Щодня на нічліг сюди приходять близько двадцяти людей.

Згідно з розпорядком дня вони вмиваються, проводять час за чаюванням, переглядом телебачення та розмовами між собою. О 22.00 всі йдуть на спочинок.

Однією з умов перебування є проходження алко-тесту, допустима норма якого не повинна перевищувати 1% проміле. У разі недотримання безпритульний мусить шукати собі іншого пристановища.

Ініціатива створення “Будинку нічного перебування” – це лише крапля в морі, але з миру по нитці і зможемо допомогти тим, хто цього потребує.

Автор: о. Сергій Радченко, прес-секретар БФ “Карітасу Коломийської єпархії”