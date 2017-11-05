Фоторепортаж з відкриття першого в Коломиї центру для безхатченків

Як повідомлялося, у Коломиї запрацював будинок тимчасового перебування безпритульних.

20 осіб зможуть прийняти тут гарячий душ, попрати свій одяг, випити теплого чаю та переночувати у затишному приміщенні з комфортом. За порядком будуть слідкувати троє працівників, повідомляє Дзеркало Коломиї з посиланням на прес-службу Карітасу.

Спорудою, де проживатимуть люди, які потрапили у важкі життєві обставини стало старе приміщення Карітасу, що на вулиці С. Петлюри, 98.

Нагадаємо, його облаштували за підтримки БФ “Карітас Коломийсько-Чернівецької єпархії”, Коломийської міської ради та Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг.

На відкритті побували владика Василій Івасюк, представники міської та районної рад.

ФОТО: Андрій КАНЯ.