У Коломиї відкрили будинок тимчасового перебування безпритульних. ФОТО

В Коломиї запрацював будинок тимчасового перебування безпритульних.

Про це інформує “Дзеркало Коломиї” з посиланням на прес-службу Коломийської міськради.

Його облаштували у приміщенні, що на вулиці С. Петлюри, 98.

Тут можуть переночувати люди, які потрапили у скрутні життєві обставини. У розпорядження душ, кімнати для ночівлі, теплий чай.

Це спільний проект міської ради, благодійного фонду “Карітас” та Єдиного центру надання реабілітаційних та соціальних послуг.

Для його функціонування з міського бюджету виділили 199 тисяч гривень, ще 100 тисяч витратить на ремонт приміщення БФ “Карітас”.

Крім власних коштів, залучили і благодійні внески партнерів з-за кордону – 150 тисяч на обладнання.

Працюватимуть у притулку волонтери.

Міська рада купуватиме готову послугу з обслуговування в розрахунку на одного безхатченка.