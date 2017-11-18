У ДТП на Прикарпатті постраждало шестеро людей

16 листопада близько 22:30 житель Пістині, керуючи ВАЗ 21140, рухаючись автодорогою Татарів – Кам’янець-Подільський з боку Косова, під час проїзду заокругленої ділянки дороги виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з ВАЗ-21093.

Про це повідомили в управлінні ЦЗ Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

Внаслідок аварії до лікарні звернулося шестеро осіб, серед яких – діти.

8-річний мешканець Пістині отримав струс головного мозку і закриту черепно-мозкову травму та численні забої.

У його 17-річного односельця діагностували також численні забої.

38-річний житель Пістині госпіталізований з діагнозом “Закрита травма грудної клітки, забій лівого коліна”.

13-річна пасажирка отримала легкі травми.

Травми голови – у 35-річної жінки та 19-річної дівчини.

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