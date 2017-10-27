У ДТП на Коломийщині постраждала 45-річна жінка

26 жовтня о 16:40 у Корничі сталася ДТП.

67-річний водій “Nissan Sunny”, мешканець Чернівецької області, виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення з “ВАЗ-2107” під керуванням 39-річного водія, також мешканця Чернівецької області, пише Дзеркало Коломиї з посиланням на Управління ЦЗ Івано-Франківської ОДА.

В результаті аварії 45-річна пасажирка “Nissan Sunny”, мешканка Чернівецької області, отримала тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, струсу головного мозку, забійної рани вилкової ділянки голови та доставлена в Коломийську ЦРЛ.

Читайте також: На Франківщині чоловік упав з кладки і загинув.