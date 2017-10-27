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На Франківщині чоловік упав з кладки і загинув

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26 жовтня після обіду з кладки через річку Лукву впав мешканець Залукви.

Від отриманих травм чоловік помер, повідомляє Галич.

Don Yapon

Як повідомляється, з цієї кладки досить часто падають люди і отримують важкі травми, або ж взагалі помирають, адже останнім часом місточок перебуває в незадовільному стані: деякі троси обірвалися, дошки проламуються під тиском ніг, а бокової захисної сітки, яка могла б рятувати від падіння, взагалі ніколи і не було.

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