Турист з Києва, якого кілька днів шукали у Карпатах, потрапив до реанімації. ФОТО

Турист з Києва, якого кілька днів шукали у Карпатах, потрапив до реанімації....

Як повідомляли, турист з Києва зник дорогою з гори Піп Іван до Вухатого Каменя ще 7 березня. 9 березня його почали шукати рятувальники. 11 березня вранці як пропалого безвісти киянина в розшук оголосила поліція. Того ж дня вранці рятувальники на чолі з Тарасом Бриндою знайшли заблукалого в Чорногорі туриста з Києва Костянтина Зінченка.

Як повідомив у мережі журналіст “Верховинських вістей” Роман Клим, стан потерпілого був задовільний. Промерзлого до кісток екстремала госпіталізували у терапевтичний відділ Верховинської ЦРЛ – ескулапи констатували бронхіт, пише КУРС.

Пізно ввечері 27-річного чоловіка перевели до реанімації.

“Туриста з терапевтичного відділення терміново перевели в реанімаційне, температура піднялася. Але все буде добре. Двостороння пневмонія не вирок. Відбомбитися легким бронхітом було би занадто просто після всього пережитого. Завтра понесу Кості гроші, переслані йому друзями, і відвідаю хворого. Найстрашніше позаду”, – повідомив керівник Верховинського загону рятувальників Василь Кобилюк.

Він розповів, що туриста знайшли на полонині Шешорська в мисливському будиночку. Перед тим дві ночі він спав в зимовому лісі просто під смереками, а дві – в тій хаті.

“Чотири доби без їжі і вогню (сірників не мав)”, – додав Кобилюк.

“До Шибеного він дороги не знав, бо піднімались із Дземброні. Дорогу назад турист банально “загубив”. А подальші пересування могли б тільки ускладнити питання життя, адже, зі слів Кості, саме закинута будівля на полонині врятувала йому можливість милуватися цим світом”, – поінформував про подробиці інциденту Тарас Клим.

Василь Кобилюк відзвітував у мережі про витрати на пошуки туриста.

“За 2 доби майже 200 людино-годин пошуків, 68 літрів дизпалива, два дні їздили три джипи, було задіяно протягом двох днів 22 рятувальники з 4 підрозділів. І все це за наші з вами гроші – гроші платників податків. Ні одна рятувальна служба світу не дозволила би такі витрати без наявності страхового полісу. Або потім просто виставила би рахунок на пару тисяч євро. Тому ми такі бідні. Безкоштовної медицини давно нема, а от рятування за кошти платників податків є”, – додав рятувальник з 40-річним стажем.

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