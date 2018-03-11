У поліції оприлюднили фото та прикмети зниклого в горах туриста зі столиці

У поліції оприлюднили фото та прикмети зниклого в горах туриста зі...

Як повідомляли, в Карпатах шукають туриста зі столиці, який зник два дні тому.

Верховинським відділенням поліції в Івано-Франківській області розшукується безвісти зниклий 27-річний Зінченко Костянтин Володимирович, мешканець Софіївки Борщагівки на Київщині.

Розшуки зниклого туриста розпочалися 10 березня. Хлопець уранці 7 березня, близько 10:00, під час спуску з гори Вухатий Камінь, що в Дземброні на Верховинщині, зник у невідомому напрямку, після чого зв’язок з ним втратився та місце перебування невідоме.

Прикмети розшукуваного: зріст 185 см., волосся світле, із собою мав великий рюкзак з кариматами, середньої тілобудови.

Був одягнутий: зелена зимова куртка, зверху якої була одягнута куртка червоного кольору, чорну шапку, сірі штани.

Поліція звертається до громадян, яким відома будь-яка інформація щодо можливого місце знаходження Зінченка К.В. невідкладно повідомити за наступними номерами телефонів: 0986686288, 0680081927 або на лінію “102”.