В Карпатах шукають туриста зі столиці, який зник два дні тому

Сьогодні в Карпатах розпочалися пошуки 30-річного туриста з Києва.

Близькі киянина повідомили “Галці”, що чоловік зник восьмого березня. Напередодні він переночував на горі Піп Іван з трьома туристами з Білорусі. Далі чоловік попрямував у напрямку села Дземброня, що у Верховинському районі Івано-Франківської області та зник. За попередньою інформацією, саме білоруси заявили про те, що чоловік пропав.

У прес-службі управління ДСНС в Івано-Франківській області підтвердили факт зникнення чоловіка. Його у важкодоступних місяцях розшукують 17-ть рятувальників, задіяні три одиниці техніки.

У поліції повідомили, що групи правоохоронців також прочісують низини в районі зникнення киянина.