Прикарпатські рятувальники знайшли зниклого в горах туриста зі столиці

Як повідомляли, в Карпатах шукають туриста зі столиці, який зник два дні тому. Згодом у поліції оприлюднили фото та прикмети зниклого.

7 березня група туристів вирушила маршрутом в напрямку Говерли, проте близько 10:00 години вони розділилися: 3 людей пішли в сторону Говерли, а житель Києва змінив маршрут руху та пішов в сторону гори Вухатий Камінь, поблизу Дземброні, що на Верховинщині.

Про це повідомили в управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області, пише Дзеркало Коломиї.

Телефонний зв’язок з туристом відсутній, повернення додому планувалося 9 березня, однак він не повернувся.

10 березня о 08:00 розпочато проведення пошуково-рятувальних робіт, до яких залучено 17 рятувальників на 3 одиницях техніки. Створено 4 пошукові групи, якими обстежено територію в районі гір Вухатий Камінь, Смотрич та Піп Іван, полонини Чуфрова, Смотрич, Погорілець.

Сьогодні до пошуків було залучено 11 рятувальників.

Об 11:40 туриста знайдено в районі полонини Шешорська.

Стан чоловіка задовільний.

Також, як зазначалося раніше, рятувальники розшукали 12 туристів, які заблукали в Карпатах.