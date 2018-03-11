Рятувальники розшукали 12 туристів, які заблукали в Карпатах

Прикарпатські рятувальники надали допомогу туристам, які заблукали в горах.

10 березня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на Говерлі, поблизу Ворохти, заблукала група туристів з 11 чоловік зі Львова. Згодом до них приєднався ще 1 турист, мешканець Нововолинська, який здійснював самостійне сходження інформує Дзеркало Коломиї.

О 23:00 рятувальники знайшли заблукалих туристів та о 02:15 звели їх до спортивної бази “Заросляк”. Стан задовільний.

Нагадаємо, у горах досі розшукують туриста зі столиці. У поліції оприлюднили фото та прикмети зниклого.