Цьогоріч на заміну водопроводу у Коломиї витратять майже 80 млн грн.

За рік міський водоканал планує замінити майже 30 км водопровідних мереж, а це десь рівноцінно кілометражу доріг, які будуть перериті й закриті для проїзду.
Про це повідомляє відділ інформаційної політики міськради, пише Дзеркало Коломиї.
Міський голова Ігор Слюзар наперед перепрошує за такі незручності, але ці роботи необхідні для нашого міста, щоб уникнути постійних проривів водогону та втрат води. Більшість цих мереж експлуатуються понад 45 років і є фізично зношеними.
– Щомісяця аварійна бригада водоканалу здійснює біля 20 виїздів на ліквідацію проривів, – коментує ситуацію директор КП “Коломияводоканал” Ірина Перегінчук. – Одночасно задіюються екскаватор, аварійна машина, насос для відкачування води і мінімум четверо працівників підприємства.
Звісна річ, роботи будуть проводитись не стихійно, а почергово, щоб уникнути транспортного колапсу в Коломиї.
Наразі водопровід замінено на вул. Атаманюка, одразу ж по завершенню на вулиці здійснено капітальний ремонт доріг.
Проте далеко не всі вулиці будуть заасфальтовані після ремонту водопроводу. Відновлення покриття на усіх цих вулицях – справа кількох років, адже обійдеться місту в десятки чи навіть сотні мільйонів гривень.
Загальна вартість робіт становить 77,0 млн грн. Кредит КП “Коломияводоканалу” надав Світовий банк до 2020 року.
Список вулиць, де будуть проводитись роботи із заміни комунікацій:
- – вул. Театральна
- – вул. Шевченка
- – вул. Гетьманська ( від. Верищинського до РДА)
- – вул. Павлика
- – вул. Кобилянської
- – вул. Л. Українки ( Чайковського-Мазепи, Шухевича-Чорновола)
- – вул. Чорновола
- – вул. Стуса
- – вул. Пекарська
- – вул. Валова
- – вул. С.Стрільців ( від вул.. Шкрумеляка до пл.. Скорботи)
- – вул. Вільде
- – вул. Войнаровського
- – вул. Николишина
- – вул. Левицького- П. Орлика-Косівська
- – вул. Франка ( пл.. Скорботи- вул.. Моцарта)
- – вул. Навроцького- Терлецького
- – вул. Козланюка
- – вул. Атаманюка
- – вул. Довженка – Шкрумеляка
- – вул. Маковея-Міцкевича,109
- – вул. Коновальця
- – вул. Куліша ( Чорновола-Куліша)
- – вул. Антоненка-Давидовича ( кільце Грушевського (АС)- Гетьманська
- – вул. Виговського ( з Карпатської) -Кибальчича
- – вул. Стефаника
- – вул. Коцюбинського
- – вул. Чайківського
- – вул. Палія
- – вул. Мазепи 305 а до ПНС
- – вул. Костомарова від Довбуша до ПНС
- – вул. Петлюри ( Лепкого- пл. Скорботи)
- – вул. Симоненка (Друкарня-Ворбкевича-ПТУ-14- Мазепи236)
- – вул. Українська ( від. Котляревського до Коцюбинського)
- – вул. Вітовського-Ланчинецька-Косака
- – вул. Ірчана-Кічури
- – вул. Довбуша (від вул Шевченка до вул. Трильовського), вул. Довбуша автобусна зупинка «Грушка» до міського кладовища