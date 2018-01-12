Цьогоріч на заміну водопроводу у Коломиї витратять майже 80 млн грн.

За рік міський водоканал планує замінити майже 30 км водопровідних мереж, а це десь рівноцінно кілометражу доріг, які будуть перериті й закриті для проїзду.

Про це повідомляє відділ інформаційної політики міськради, пише Дзеркало Коломиї.

Міський голова Ігор Слюзар наперед перепрошує за такі незручності, але ці роботи необхідні для нашого міста, щоб уникнути постійних проривів водогону та втрат води. Більшість цих мереж експлуатуються понад 45 років і є фізично зношеними.

– Щомісяця аварійна бригада водоканалу здійснює біля 20 виїздів на ліквідацію проривів, – коментує ситуацію директор КП “Коломияводоканал” Ірина Перегінчук. – Одночасно задіюються екскаватор, аварійна машина, насос для відкачування води і мінімум четверо працівників підприємства.

Звісна річ, роботи будуть проводитись не стихійно, а почергово, щоб уникнути транспортного колапсу в Коломиї.

Наразі водопровід замінено на вул. Атаманюка, одразу ж по завершенню на вулиці здійснено капітальний ремонт доріг.

Проте далеко не всі вулиці будуть заасфальтовані після ремонту водопроводу. Відновлення покриття на усіх цих вулицях – справа кількох років, адже обійдеться місту в десятки чи навіть сотні мільйонів гривень.

Загальна вартість робіт становить 77,0 млн грн. Кредит КП “Коломияводоканалу” надав Світовий банк до 2020 року.

Список вулиць, де будуть проводитись роботи із заміни комунікацій: