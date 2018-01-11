На капітальний ремонт тротуарів у бюджеті Коломиї передбачено 3,6 млн грн

Попри те, що на вулицях, на яких робитимуть капітальний ремонт дорожнього покриття, будуть одночасно облаштовувати тротуари, у бюджеті розвитку Коломиї на 2018 рік передбачено ще й кошти на будівництво тротуарів.

Про це повідомили у прес-службі Коломийської міської ради, інформує Дзеркало Коломиї.

Тротуари, які найбільше потребують ремонту і де не заплановані роботи із заміни водопостачання та водовідведення:

Капітальний ремонт тротуарів на вулиці Моцарта від будинку №2 до будинку №20 – 500000 грн.

Капітальний ремонт тротуарів на вулиці Січових Стрільців від будинку №2 до вулиці Чайковського – 2577000 грн.

Капітальний ремонт тротуарів на вулиці Родини Кузьми – 230000 грн.

Капітальний ремонт тротуарів на вул. Чехова – 300000 грн.

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