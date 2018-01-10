У бюджеті Коломиї на капітальний ремонт вулиць передбачено понад 14 млн грн

У бюджеті розвитку Коломиї на 2018 рік передбачено 14334000 грн на капітальні ремонти дорожнього покриття трьох вулиць та 8-ми заїздів нашого міста.

Про це повідомили у прес-службі Коломийської міської ради, інформує Дзеркало Коломиї.

Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Моцарта (від будинку №20 до будинку №50) 2 750 000 грн. Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Міцкевича від будинку №111 до будинку №129) 1 499 000 грн. Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Яворницького (від ДНЗ №7 до вулиці Крип`якевича) 1 100 000 грн. Капітальний ремонт вул. Лисенка (заїзд до ЗОШ №2 та ДНЗ №11) 930 000 грн. Капітальний ремонт вул.Міцкевича (заїзд до ЗОШ №1 ) 1 400 000 грн. Капітальний ремонт вул. Стефаника (заїзд до ЗОШ №4) 4 500 000 грн. Капітальний ремонт вул.Франка (заїзд до ДНЗ №3) 350 000 грн. Капітальний ремонт вул.Опришківської (заїзд до ДНЗ №5) 550 000 грн. Капітальний ремонт вул.Лисенка (заїзд до ДНЗ №14) 600 000 грн. Капітальний ремонт пр.Грушевського (заїзд до ДНЗ №16) 325 000 грн. Капітальний ремонт вул.Миколайчука (заїзд до ДНЗ №2) 330 000 грн.

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