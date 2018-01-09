Найбільше футбольних полів за всі роки. Що в Коломиї збудують у 2018-му

Коломиян продовжують знайомити з бюджетом міста на 2018 рік.

Про це інформує відділ інформаційної політики Коломийської міськради, передає Дзеркало Коломиї.

Відтак у розділі видатків із бюджету розвитку, на капітальне будівництво освітніх установ та закладів передбачено 7549000 грн, зокрема:

1. Нове будівництво спортивного залу та майстерень Коломийського НВК №9 “Школа-природничо-математичний ліцей” по вул. М. Драгоманова, 1 в м. Коломиї, Івано Франківської області 6000000 грн.

2. Нове будівництво їдальні і спортзалу гімназії ім. Михайла Грушевського по вул. І. Франка,19 в м. Коломиї 300000 грн.

3. Футбольне поле зі штучним покриттям Коломийської гімназії ім. Грушевського по вул. І. Франка,19, м. Коломиї-будівництво 749000 грн.

4. Будівництво футбольного поля ЗОШ № 5 по проспекту Грушевського,64 в м. Коломия 50000 грн.

5. Будівництво футбольного поля ЗОШ № 6 по вул. Леонтовича,14 в м. Коломия 50000 грн.

7. Нове будівництво футбольного поля ЗОШ №10 по вул. Січових Стрільців в м Коломия 50000 грн.

6. Будівництво футбольного поля ЗОШ №7 по вул. Карпатській 74, в м Коломия 50000 грн.

8. Нове будівництво корпусу початкових класів ЗОШ №8 по вул. Є.Коновальця, в м. Коломия 300000 грн.

Очікуємо великих змін також у сфері будівництва споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту, на такі потреби депутатський корпус заклали на 2018 рік аж 22 277 095 грн.

Більше половини цієї суми піде на будівництво водно-спортивного компллексу.

– Будівництво типової будівлі басейну “Н2О-CLASSIC” 15000000 грн.

– Будівництво критих спортивних кортів, басейну пляжу по вул. Богдана Хмельницького, 67 у м. Коломия 800000 грн.

– Нове будівництво футбольного поля по вул. Довбуша, 108 у м. Коломиї 50000 грн.

– Реконструкція тенісних кортів КДЮСШ на вул. О. Кобилянської,8 в м. Коломия Івано-Франківвської обл. 4 929 095 грн.

– Реконструкція футбольного поля із штучним покриттям стадіону “Юність” по вул. С. Петлюри, 11а в м. Коломия Івано-Франківської області 749000 грн.

– Реконструкція спортивного майданчику біля будинку №248 по вул. Мазепи в м. Коломия Івано-Франківської області 749000 грн.

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