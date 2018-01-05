Сьогодні легендарному сотенному УПА “Кривоносові” виповнюється 95 років

Сьогодні відзначає славний 95-річний ювілей сотенний УПА Мирослав Симчич (Кривоніс), який народився 1923 року у Вижному Березові на Косівщині.



Третину життя легендарний упівець карався у концтаборах СРСР в Сибіру, пише Дзеркало Коломиї.

1945 року зі своєю Березівською сотнею (понад 200 вояків) “Кривоніс” знищив каральний полк з-понад чотирьох сотень енкаведистів, який під командуванням ґенерал-майора С. Дергачова прямував на “бандерівську столицю” – село Космач на Гуцульщині.

Сьогодні, 5 січня, в МПК “Народний дім” відбудеться ювілейний вечір “Із Богом та Україною в серці” з нагоди 95-річчя від дня народження цієї легендарної людини, яка стала символом нескореності нашої нації.

Початок о 12:00.

Як повідомлялося, 15 листопада минулого року Косівський районний суд реабілітував легендарного сотенного УПА “Кривоноса”.

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