Легендарного Мирослава Симчича-“Кривоноса” реабілітували

Сьогодні Косівський районний суд на Івано-Франківщині реабілітував легендарного сотенного УПА “Кривоноса” — Мирослава Симчича, якому незабаром виповниться 95 років.

Про це Дзеркалу Коломиї повідомив лауреат Шевченківської премії Михайло Андрусяк.

Відомо, що Мирослава Симчича подали на звання Героя України, але з огляду не відсутність реабілітації Президент України не взяв до розгляду цю пропозицію. Тепер слово за Петром Порошенком.

Довідка. Мирослав Симчич народився 5 січня 1923 року у Вижному Березові, тепер Косівського району Івано-Франківської області. У 1941 р. вступив до ОУН, у 1943 — до УНС, а потім УПА. Чотовий Березівської сотні. Один з командирів відомого успішного Космацького бою (1945 р.), де “Кривоноса” поранили. Вилікував гангрену, пережив тиф. У грудні 1948 після бою з емґебистами його заарештували. Відбув у радянських в’язницях і концтаборах 32 роки, 6 місяців і 3 дні.

У період Незалежності брав активну участь у громадсько-політичному житті, виступав на різних урочистостях, перед молоддю. Почесний громадянин Коломиї і Львова. Нагороджений орденом “За заслуги” ІІІ ст. (2005) та Орденом Свободи (2015). Про Симчича-“Кривоноса” написав відому книжку М. Андрусяк, опубліковано багато статей, сфільмовано стрічки. Громадськість вимагала присвоєння цій історичній постаті заслуженого звання Герой України.