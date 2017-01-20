Що влада готує коломиянам у році прийдешнім

20 січня – святого Івана, як кажуть у народі, “Іван Предтеча забрав всі свята на плечі”. Нарешті країна вийшла з майже місячного святкування і поволі береться до роботи. Ми вирішили поцікавитися в ратуші, які плани у міської влади на 2017 рік.

За словами міського голови Коломиї Ігоря Слюзара, на 2017 рік у влади є три пріоритети. Це відновлення дамби на річці Прут, оновлення устаткування на водоочисних спорудах у Корничі та ремонт доріг, повідомляє “Дзеркало Коломиї”.

Що стосується дамби, влада планує відновити зруйновану ділянку протяжністю 580 метрів навпроти Шевченківського озера. Там, де були зняті плити і не поставлені назад.

Повна вартість робіт становить 18 мільйонів гривень. Значна частка – 13 мільйонів – фактично вже є, вони виділяються з державного бюджету. Щодо часових вимірів, то усі роботи з відновлення можуть бути виконані за один рік.

Наступним пріоритетом є оновлення очисних споруд для каналізаційних стоків у Корничі. Загальна вартість робіт тут складає 50 мільйонів гривень, це також державні кошти. Проект вже закінчений і наразі проходить експертизу. Будівельних робіт тут мало – йдеться про закупівлю нового обладнання. Воно дасть змогу збільшити потужність споруд удвічі.

Третім пріоритетом для міської влади є ремонт доріг. Однак, як каже міський голова, з ними буде не так просто. Справа в тому, що акцизний збір з пального, який залишався у міському бюджеті і який спрямовувався на ремонт доріг, відтепер знову забиратиме Київ у новостворений дорожній фонд.

Минулого року місто зібрало 14 мільйонів гривень акцизного збору, приблизно стільки ж планується зібрати і цього року. Однак поки що невідомо, яким чином кошти з цього фонду розподілятимуться між регіонами. Якщо ж говорити конкретно про дороги, то місто вже запланувало робіт на 10 мільйонів. Це, зокрема, велика та мала об’їзні, вулиці Верещинського, Перемоги, Моцарта, Старицького та Атаманюка.

Багато планів і у галузі розвитку інфраструктури. Тут найбільшим проектом є початок будівництва водноспортивного комплексу. Фонд регіонального розвитку, за словами Ігоря Слюзара, пообіцяв цього року виділити на реалізацію проекту 45 мільйонів гривень. Загальна ж вартість – 140 мільйонів, проект розрахований на 2 роки.

Ще одним важливим інфраструктурним проектом є будівництво спортивного залу для Природничо-математичного ліцею. Влада планує звести двоповерхову будівлю на подвір’ї навчального закладу, де на першому поверсі буде спортзал, а на другому – майстерні.

Крім цього, влада запланувала здійснити реконструкції аж трьох міських площ – Відродження, Шевченка та Скорботи. Наймасштабнішим проектом буде площа Скорботи. Тут планується зробити дорожнє кільце, а також встановити пам’ятник Героям АТО. На сьогодні розробляється проект як самого пам’ятника, так і дорожньої розв’язки.

Що стосується гуманітарної сфери, то цьогоріч, у зв’язку з початком роботи нової поліклініки, звільняється приміщення на вулиці Шухевича. Після реконструкції влада планує розмістити тут об’єднану бібліотеку.

Цікаві речі відбуватимуться також в освіті. Якщо 2015 і 2016 рр. влада говорила про освітню децентралізацію, то з 2017 року ситуація розвертається на 180 градусів і знову все стає централізованим. Для міста це не дуже позитивно, адже значно зростуть бюджетні видатки на освіту. Якщо торік місто виділяло лише 9 мільйонів освітньої субвенції, то цього року треба буде виділити 26 мільйонів.

Варто також сказати і за Співоче поле. Вже повідомлялося, що проект його забудови будівельною компанією “Мельник” провалився. Тож, за словами Ігоря Слюзара, цього року відразу після закінчення усіх формальностей щодо розриву договору з цієї компанією влада оголосить повторний конкурс. За словами міського голови, зацікавлені забудовники є.

Важливе місце у планах міської влади – продаж нерухомості та землі. Загалом від аукціонів заплановано отримати 44 мільйони гривень. Зокрема планується продати приміщення колишнього гуртожитку медучилища, а також приміщення бані.

Ось такі плани у міської влади на 2017 рік. Вже зовсім скоро зможемо побачити, що вдасться реалізувати, а що так і залишиться на папері.

Віктор ФІТЬО

Читайте також: Гроші, за які житиме Коломия: аналіз бюджету міста на 2017 рік. ІНФОГРАФІКА