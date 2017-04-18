Прокуратура розпочала розслідування за фактом жахливої ДТП на Коломийщині

Прокуратура Івано-Франківської області здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинуло четверо молодих людей.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Івано-Франківської області, пише Дзеркало Коломиї.

Йдеться про аварію, яка трапилась у понеділок, 17 квітня 2017, близько 17 години в Мишині Коломийського району.

Як з’ясувало слідство, водій автомобіля “Рено Меган Сценік” не впорався з керуванням та допустив зіткнення з рейсовим автобусом марки “БАЗ А079.23”.

Внаслідок ДТП троє пасажирів легковика віком 19-27 років та 27-річний водій загинули на місці. Ще двох пасажирів цього авто та п’ятьох пасажирів автобуса разом з водієм госпіталізовано до лікарі із численними травмами.

Наразі призначено судово-медичні, медико-криміналістичні та інженерно-транспортні експертизи, слідство встановлює всі обставини ДТП.

Автомобіль та автобус поміщено на спеціальний майданчик затриманого автотранспорту.

Розслідування розпочато за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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