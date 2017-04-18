Подробиці жахливої ДТП на Коломийщині: 4 молодих людей загинуло, ще 8 у лікарні. ФОТО

Подробиці жахливої ДТП на Коломийщині: 4 молодих людей загинуло, ще 8 у...

Як повідомляло “Дзеркало Коломиї“, вчора на Коломийщині трапилася жахлива ДТП.

Зіткнення автомобіля “Renault Meganesceniс” та пасажирського автобуса “Тюдів – Івано-Франківськ” сталося приблизно о 17 годині на межі Косівського і Коломийського районів.

За повідомленням Управління з питань цивільного захисту Івано-Франківської ОДА, на момент ДТП у салоні автобуса знаходилось 14 пасажирів, інформує Курс.

У результаті аварії 27-річний водій “Renault Meganesceniс” та троє його пасажирів загинули на місці. Серед них 19-річна дівчина, 26- та 27-річні хлопці.

До Коломийської ЦРЛ госпіталізовані 22-річний пасажир “Renault”, у нього ЗЧМТ, СГМ, рвана рана обличчя та 15-річний, у якого травма грудної клітки та закрита травма живота.

Також до лікарні з різними травмами госпіталізовані водій та 5 пасажирів автобуса. У водія відкритий перелом стегна, перелом кістки тазу та травматичний шок. Серед госпіталізованих пасажирів 17-річний юнак.