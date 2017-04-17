У жахливій ДТП на Коломийщині загинуло четверо осіб. ФОТО

У Коломийському районі зіткнулися легковик “Рено Сценік” і рейсовий автобус.

Очевидці повідомляють, що внаслідок ДТП дорогу до Коломиї між селами Мишин і Стопчатів заблоковано, повідомляє КУРС.

За попередньою інформацією від Нацполіції, внаслідок зіткнення автобуса “Еталон” рейсу “Тюдів – Івано-Франківськ” і легковика “Рено Сценік” загинули чотири особи (спершу повідомляли про трьох).

Загиблі – водій і пасажири автомобіля, один пасажир – у реанімації. Автомобіль з п’ятьма молодими людьми їхав з Коломиї до Яблунова.

Оскільки тормозного шляху фактично немає, в поліції кажуть, що “Рено” раптово виїхав на зустрічну смугу. У лікарню також потрапили водій і два пасажири автобуса. Потерпілих доставили в Коломийську ЦРЛ.

На місці працюють пожежники, медики і поліція.

З Івано-Франківська виїхала слідчо-оперативна група.