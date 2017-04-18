На Прикарпатті під колесами автомобіля загинув 24-річний пішохід

Вчора, 17 квітня, приблизно о 23.30 в с. Залуччя Долішнє Снятинського району 25-річний водій автомобіля “Volkswagen Passat“, місцевий житель, виїхав на праве узбіччя, де вчинив наїзд на 24-річного пішохода, жителя с. Залуччя Горішнє.

Про це повідомили в Управлінні ЦЗ Івано-Франківської ОДА, пише Дзеркало Коломиї.

У результаті ДТП пішохід від отриманих травм помер у реанімаційному відділенні Снятинської ЦРЛ.

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